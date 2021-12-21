سوريا تعاقب اللاعب السابق فراس الخطيب لمشاركته في مباراة أساطير العرب والعالم
سوريا تعاقب اللاعب السابق فراس الخطيب لمشاركته في مباراة أساطير العرب والعالم
أثار شطب بعض اللاعبين العرب للعلم الإسرائيلي من على قمصانهم الكثير من الردود على وسائل التواصل، وذلك أثناء المشاركة في المباراة التي أقامها الفيفا على هامش بطولة كأس العرب في قطر. وقامت اللجنة الأولمبية السورية بطرد لاعب المنتخب السابق فراس الخطيب لمشاركته في تلك المباراة إلى جانب مدرب إسرائيلي.
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