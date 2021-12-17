بي بي سي إكسترا: هل تواجه اللغة العربية أزمة؟

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بي بي سي إكسترا: هل تواجه اللغة العربية أزمة؟

قبل 9 دقيقة

يوم السبت الثامن عشر من ديسمبر كانون الأول هو اليوم العالمي للغة العربية.

اللغة العربية واحدة من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة، وقد استخدمت عبر العصور كوسيلة تعبير أساسية في العلوم والفنون التشكيلية والأدب والعلوم الدينية.

استعارت منها لغات أخرى حول العالم كلمات ومفاهيم كما تأثرت بدورها أيضا بالحضارات الأخرى.

أضف إلى ذلك أن العاميات العربية المختلفة تُكسب اللغة حيوية وتجددا مستمرا كل يوم في رأي البعض.