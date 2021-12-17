أسامة سعيد: إغلاق الموانئ جريمة في حق الشعب السوداني

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أسامة سعيد: إغلاق الموانئ جريمة في حق الشعب السوداني

قبل 52 دقيقة

اعتبر أسامة سعيد رئيس وفد التفاوض لمسار شرق السودان ورئيس مؤتمر البجا المعارض قضية إغلاق الموانئ السودانية بأنها كانت من أدوات الصراع بين المدنيين والعسكريين في سدة الحكم في الخرطوم. ووصف سعيد إغلاق الموانئ السودانية الذي استمر ثمانية وأربعين يوماً من قبل المعترضين على اتفاق مسار الشرق الذي وقِّع العام الماضي في جوبا، وصفه بأنّه جريمة في حق الشعب السوداني. والقى سعيد باللائمة على حكومة ولاية البحر الأحمر التي لم تتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين المؤسسات الحيوية ومنها الموانئ

فما هي تداعيات إغلاق الموانئ على المواطنين من ناحية وعلى الاقتصاد السوداني من ناحية أخرى؟ وفيما يختلف مسار الشرق الموقع في جوبا عن اتفاقية شرق السودان الموقعة في اسمرا في عام 2006؟ وكيف ينظر رئيس مؤتمر البجا المعارض إلى تلويح البعض باللجوء إلى حق تقرير مصير شرق السودان؟ وماذا عن دور العنصر الخارجي في الأزمة التي يشهدها شرق البلاد؟