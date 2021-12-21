إكسترا ليفلز: الطريق إلى الاحتراف الإلكتروني

قبل 48 دقيقة

في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يعود محمد مطر إلى ذكريات شحذ المهارات في الألعاب الإلكترونية، ويتعرف على خطوات الاحتراف في مجال الألعاب من خلال الدردشة مع العنود بن شبرين وهي أول لاعبة سعودية محترفة.