إكسترا ليفلز: الطريق إلى الاحتراف الإلكتروني
إكسترا ليفلز: الطريق إلى الاحتراف الإلكتروني
في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يعود محمد مطر إلى ذكريات شحذ المهارات في الألعاب الإلكترونية، ويتعرف على خطوات الاحتراف في مجال الألعاب من خلال الدردشة مع العنود بن شبرين وهي أول لاعبة سعودية محترفة.
إكسترا ليفلز هو بودكاست يسبر عالم الألعاب الإلكترونية من خلال لاعبيه ومطوريه.
يمكن متابعة حلقات البودكاست من خلال موقع بي بي سي نيوز عربي
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش .