إكسترا ليفلز: لعب وحب!
إكسترا ليفلز: لعب وحب!
في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يناقش محمد مطر كيف يمكن للألعاب الإلكترنية أن تقرب عشيقين أو تربط زوجين من خلال الدرشة مع ريم الطويل وزوجها محمد بربري اللذين يقضيان حياتهما في البحث عن المغامرة ومعاندة الروتين.
إكسترا ليفلز هو بودكاست يسبر عالم الألعاب الإلكترونية من خلال لاعبيه ومطوريه.
يمكن متابعة حلقات البودكاست من خلال موقع بي بي سي نيوز عربي
للاستماع إلى حلقات "إكسترا ليفلز" السابقة اضغط على الرابط المناسب لك واشترك في البودكاست:
كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش .