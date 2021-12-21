إكسترا ليفلز: تحدي الأب والابن
إكسترا ليفلز: تحدي الأب والابن
في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يسترجع محمد مطر ذكرياته مع عائلته بشأن العلاقة مع الألعاب الإلكترونية، ويستضيف في دردشته لاعباً مع والده، عبدالله الدويري المشهور باسم (عبود)، الذي يقدم عروض البث المباشر على الإنترنت أثناء ممارسته اللعب، بالاشتراك مع أبيه أمجد، الذي قرر ترك عمله الوظيفي لفترة للتفرغ للمهمة التي صارت تجني للأسرة دخلا وفيراً.
إكسترا ليفلز هو بودكاست يسبر عالم الألعاب الإلكترونية من خلال لاعبيه ومطوريه.
يمكن متابعة حلقات البودكاست من خلال موقع بي بي سي نيوز عربي
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كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش .