إكسترا ليفلز: تحدي الأب والابن

قبل 32 دقيقة

في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يسترجع محمد مطر ذكرياته مع عائلته بشأن العلاقة مع الألعاب الإلكترونية، ويستضيف في دردشته لاعباً مع والده، عبدالله الدويري المشهور باسم (عبود)، الذي يقدم عروض البث المباشر على الإنترنت أثناء ممارسته اللعب، بالاشتراك مع أبيه أمجد، الذي قرر ترك عمله الوظيفي لفترة للتفرغ للمهمة التي صارت تجني للأسرة دخلا وفيراً.