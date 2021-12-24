إكسترا ليفلز: هل ألعاب الفيديو مضيعة وقت؟
إكسترا ليفلز: هل ألعاب الفيديو مضيعة وقت؟
في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يعود محمد مطر إلى ماضيه مع الألعاب الإلكترونية وأثرها المزاجي والذهني عليه، كما يطل على واقع تطوير ألعاب اليوم لتكون مسلية وتترك أثراً إيجابياً على الصحة النفسية، من خلال الدردشة مع رين عباس اللاعبة والمصممة والمحاضرة ورائدة الأعمال في مجال ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة.
إكسترا ليفلز هو بودكاست يسبر عالم الألعاب الإلكترونية من خلال لاعبيه ومطوريه.
يمكن متابعة حلقات البودكاست من خلال موقع بي بي سي نيوز عربي
للاستماع إلى حلقات "إكسترا ليفلز" السابقة اضغط على الرابط المناسب لك واشترك في البودكاست:
كما يذاع عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي يوم الجمعة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش .