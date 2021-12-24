إكسترا ليفلز: هل ألعاب الفيديو مضيعة وقت؟

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في هذه الحلقة من إكسترا ليفلز يعود محمد مطر إلى ماضيه مع الألعاب الإلكترونية وأثرها المزاجي والذهني عليه، كما يطل على واقع تطوير ألعاب اليوم لتكون مسلية وتترك أثراً إيجابياً على الصحة النفسية، من خلال الدردشة مع رين عباس اللاعبة والمصممة والمحاضرة ورائدة الأعمال في مجال ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة.