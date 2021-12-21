أسامة سعيد: أيادي خارجية تؤجج الصراع في شرق السودان
عبّر أسامة سعيد رئيس وفد التفاوض لمسار شرق السودان ورئيس مؤتمر البجا المعارض عن احترامه لناظر قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك وأنّه لن يعارض توليه عضوية مجلس السيادة إذا أجمع أهل الشرق على ذلك. وشدّد سعيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون من يمثل الشرق في المؤسسات القيادية ومنها مجلس السيادة من السياسيين ذوي الخبرة في هذا المجال. وأشار رئيس مؤتمر البجا المعارض أيضا إلى وجود أيادي أجنبية تؤجج الصراع وترغب في أن يكون لديها نفوذ بسبب الموقع الجيو سياسي لشرق السودان على البحر الأحمر
يرى سعيد مزايا عديدة تضمنها اتفاق مسار شرق السودان، فما هي تلك المزايا؟ ومن يتحمّل مسؤولية عدم تطبيق المسار منذ توقيعه؟ وكيف ينظر رئيس مؤتمر البجا المعارض إلى الوساطة التي تقودها دولة جنوب السودان للتقريب بين مؤيدي المسار وبين الرافضين له؟ وعلى من يعوّل رئيس مؤتمر البجا المعارض في تفاؤله بقدرة البلاد على تأسيس دولة ديمقراطية؟ ولأي مدى تؤثر الحرب التي تشهدها اثيوبيا على شرق البلاد؟
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