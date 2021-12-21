الهجرة ما بين الموت والنجاح في الانخراط في الحياة السياسية

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الهجرة ما بين الموت والنجاح في الانخراط في الحياة السياسية

قبل 17 دقيقة

بحسب تعريف الأمم المتحدة، المهاجر هو ”شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر من سنة بغض النظر عن الأسباب سواء كانت طوعية أو قهرية، وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية“.

نبدأ هذه الحلقة من بي بي سي إكسترا بتسليط الضوء على المخاطر التي واجهتها عائلة عراقية أُجبرت على العودة إلى أربيل العراق، من بعد ما علقت على الحدود البولندية البيلاروسية في محاولة منها للهجرة بشكل غير شرعي إلى أوروبا.

ثم ننتقل إلى تجارب المهاجرين وأبناء المهاجرين في الانخراط في الحياة السياسية في بلدانهم الجديدة.

نعرفكم على شارماركه دوبو، لاجئ صومالي وصل إلى كندا عام ٢٠١٢ واستطاع بعد فترة أن يفوز بمقعد في مجلس البلدية.

سومر شعبان، هولندي من أصول سورية هاجر إلى اوروبا في شبابه واستطاع ادراج اسمه ضمن لائحة المرشحين البرلمانيين كداعم لأحد الأحزاب في الانتخابات الهولندية هذه السنة.

سمراء لقمان أمريكية من أصول يمنية ترشحت لانتخابات مجلس البلدية في مدينة ديربورن الأمريكية هذه السنة. تشاركنا في هذه الحلقة تجربتها في خوض تلك الانتخابات كأم عزباء وعاملة وشخص يعتبر نفسه أقليّة ضمن المجتمع العربي الأمريكي. في الختام، نستضيف فؤاد أحيدار، عضو في برلمان بروكسيل ورئيس البرلمان الفلاماني في بيلجيكا. فؤاد من أصول مغربية.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.