لغة الضاد بين الفصحى واللهجات المحكية

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لغة الضاد بين الفصحى واللهجات المحكية

قبل 47 دقيقة

يحتفي العالم باللغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الأمم المتحدة قرارها عام 1973 بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

وحسب اليونسكو تعتبر اللغة العربية إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، حيث يتكلم بها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان العالم. في حلقة بي بي سي إكسترا نذهب في رحلة مع اللغة العربية واللهجات في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.