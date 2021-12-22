إسرائيل أول بلد في العالم يبدأ بإعطاء الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

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إسرائيل أول بلد في العالم يبدأ بإعطاء الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

قبل 7 دقيقة

ستبدأ إسرائيل بإعطاء الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الفور، وذلك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، وللعاملين في القطاع الطبي، ولمن يعانون من ضعف في النظام المناعي.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ: