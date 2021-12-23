أجساد في الدوامة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أجساد في الدوامة

قبل 13 دقيقة

سينما بديلة تعرض فيلمين مختلفين يجمع بينهما تفاعل الجموع مع المكان ومع الآليات غير المرئية التي تتحكم في حركتهم.

فيلم 'ستة واثنا عشر' (1968) يتتبع إيقاع مدينة الدار البيضاء المغربية من الفجر حتى منتصف النهار، ويحمل الكثير من الرموز حول الحياة في ظل آليات الدولة والمجتمع. هذا الفيلم من صنع السينمائي الفذ أحمد البوعناني بالاشتراك مع المخرجين ماجد رشيّش ومحمد التازي إلا أن اسمه لا يظهر كمخرج بل كمُركّب للفيلم (مونتاج).

المخرج المغربي علي الصافي، الذي ساهم في إعادة الوعي بأعمال أحمد البوعناني، قال لسينما بديلة إن البوعناني كان لفترة ممنوعاً من صنع الأفلام أو توقيعها باسمه بسبب شخصيته المتمردة واشتباه القائمين على السينما آنذاك بأن كان له نشاط يساري مناهض للدولة.

فيلم 'كلِب' للمخرجة المغربية حليمة الورديري يتتبّع حياة مئات الكلاب في أحد ملاجئ الإيواء في المغرب، ويرصد علاقات القوى وآليات التعامل فيما بينها.

حليمة الورديري قالت لسينما بديلة إن الفيلم يحيلنا إلى نماذج التجمعات البشرية التي يهيمن فيها الأقوياء على الآخرين.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).