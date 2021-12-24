إدريس لشكر: الأغلبية الحكومية تجعل التوازن في البرلمان مفقودا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

إدريس لشكر: الأغلبية الحكومية تجعل التوازن في البرلمان مفقودا

قبل 7 دقيقة

وصف إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي الأغلبية الحاكمة في المغرب والتي يقودها عزيز أخنوش بأنها أغلبية متغولة حسب تعبيره. ويرى لشكر أنّ تشكيل الحكومة لم يكن جيداً وأنّه سيؤدي إلى إضعاف المؤسسة التشريعية في القيام بدورها الرقابي. وأشار لشكر إلى بعض التصريحات المتناقضة واللامسؤوله التي اثّرت على عمل الحكومة حسب وصفه.

فكيف ينظر لشكر إلى علاقة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة بحزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة المشاركَين فيها؟ وماذا عن حزب العدالة والتنمية أحد أحزاب المعارضة في البرلمان المغربي؟ وهل سيترشح لشكر لدورة ثالثة لقيادة حزبه؟ وماذا عن تطبيع بلاده علاقاتها مع إسرائيل وصلة ذلك بتوتر علاقات المغرب مع جارته الجزائر؟