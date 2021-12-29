"تعرضت لاعتداء جنسي وأنا طفلة من أحد أفراد الأسرة وكنت أتخوف من الحديث عن الأمر"

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في هذه الحلقة من إكسترا تحكي الكاتبة الصحفية والناشطة في حقوق المرأة ريم عبد اللطيف إلى ياسمين أبو خضرا عن صعوبة ما تعرضت له من اعتداء جنسي في طفولتها من قبل شخص من المفترض أن يكون الحامي لها في الأسرة ولكنه كان مصدر تهديد وسببا للخوف. كيف تخطت ريم هذا؟ كيف كانت رحلة العلاج النفسية؟ وكيف أثرهذا على مسيرتها العملية التي توجت بتأسيسها لمبادرة " AWRA" وتعني "مدافعات عن حقوق النساء في أفريقيا"؟ أسئلة تجيب عليها ريم في حلقة خاصة من إكسترا، نناقش فيها أيضا أبرز التحديات التي واجهت الفتيات والنساء هذا العام.