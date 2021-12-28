هل كان المعارض المغربي المهدي بن بركة "عميلا" للاستخبارات التشيكوسلوفاكية؟
هل كان المعارض المغربي المهدي بن بركة "عميلا" للاستخبارات التشيكوسلوفاكية؟
كشفت وثائق الحرب الباردة عن عمل زعيم المعارضة اليساري المغربي المهدي بن بركة لصالح المخابرات التشيكوسلوفاكية .. ونفت عائلة بن بركة أي اتهامات بكونه كان ضالعا في التجسس أو كانت لديه أي ارتباطات قريبة بأي دولة.
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