إدريس لشكر: التطبيع مع إسرائيل يأتي في اطار الدفاع عن أمننا ووحدتنا

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إدريس لشكر: التطبيع مع إسرائيل يأتي في اطار الدفاع عن أمننا ووحدتنا

قبل 5 دقيقة

أشار إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي إلى أنّ تطبيع المغرب مع إسرائيل يأتي في إطار " ما له علاقة بالمؤامرات التي تحاك ضده وبالجوار والإساءات المتكررة التي تستهدف أمنه واستقراره ووحدته" حسب تعبيره

وقال لشكرإنّ بلاده كانت لديها علاقات مع المغرب منذ عهد الملك الحسن الثاني من خلال وجود مكاتب اتصال في البلدين، كما وصف المغاربة اليهود بأنّهم من أخلص الجاليات المغربية في الخارج

فما دور الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل؟ وماذا عن القضية الفلسطينية؟ وهل يمكن للحركات الحقوقية والاجتماعية الإسرائيلية أن تلعب دوراً في تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين؟ وكيف ينظر لشكر لعلاقة الجزائر بجبهة البوليساريو؟