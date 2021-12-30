انتقادات لوزير خارجية باكستان بسبب طريقة جلوسه في استقبال السفير السعودي
انتقادات لوزير خارجية باكستان بسبب طريقة جلوسه في استقبال السفير السعودي
أثارت طريقة جلوس وزير الخارجية الباكستاني، شان محمود قرشي، بوضع ساق على ساق أثناء استقبال سفير السعودية، نواف بن سعيد المالكي، في مكتبه، انتقادات من سعوديين الذين رأوا فيها قلة احترام لسفيرهم وبلدهم.
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