انتقادات لوزير خارجية باكستان بسبب طريقة جلوسه في استقبال السفير السعودي

قبل 16 دقيقة

أثارت طريقة جلوس وزير الخارجية الباكستاني، شان محمود قرشي، بوضع ساق على ساق أثناء استقبال سفير السعودية، نواف بن سعيد المالكي، في مكتبه، انتقادات من سعوديين الذين رأوا فيها قلة احترام لسفيرهم وبلدهم.