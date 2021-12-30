قضايا الشباب العربي في عام 2021
قضايا الشباب العربي في عام 2021
سنة 2021 كانت حافلة بالأحداث عشناها في إكسترا لحظة بلحظة ا بمواضيع وأفلام ومقابلات من كل المنطقة من المحيط إلى الخليج. ومن أهم القضايا التي سلط البرنامج الضوء عليها هي التغير المناخي، كما شهدت السنة أحداثا كبيرة بعضها هز العالم هذه السنة من الانسحاب الأميركي من أفغانستان والذكرى العشرين لهحمات 11 أيلول سبتمبر إلى حرب غزة والانتخابات العراقية والذكرى السنوية لتفجير مرفأ بيروت وغير ذلك من أحداث ومواضيع.
في هذه الحلقة مقتطفات عن أبرز هذه المواضيع والأحداث التي تناولناها في سنة 2021.
يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.
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