اكسترا التلفزيوني 2021: عام من التواصل بين الواقع والعالم الافتراضي

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اكسترا التلفزيوني 2021: عام من التواصل بين الواقع والعالم الافتراضي

قبل 4 دقيقة

خاض برنامج اكسترا في العام 2021 تجارب عدة للتفاعل مع المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فقرات متنوعة ومبتكرة تنوعت فيها التغطيات والقصص امتدت على مدى سنة كاملة.

سلط البرنامج من خلالها الضوء على هموم الشباب العربي وقضاياه من خلال منصات بي بي سي عربي على مواقع التواصل، مستعرضا الآراء المختلفة ووجهات النظر حول شتى المواضيع التي كانت محط اهتمام الشباب في العام المنصرم.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.