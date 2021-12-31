حمة الهمّامي: استشارة الشعب عبر منصات التواصل استشارة كاذبة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

حمة الهمّامي: استشارة الشعب عبر منصات التواصل استشارة كاذبة

قبل 37 دقيقة

وصف حمة الهمّامي الأمين العام لحزب العمال التونسي ما قدمة الرئيس التونسي قيس سعيّد من خارطة طريق وإعتزامه استشارة الشعب التونسي عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنها "استشارة كاذبة" حسب قوله. وأضاف الهمّامي أنّ خطة الرئيس قيس سعيّد تقوم على حكم الفرد وأنّ ما يسميه باللجان القاعدية" فكرة طوباوية وخيالية" حسب رأية

فكيف ينظر الهمّامي لمجلس الشعب التونسي المجمد؟ وماذا عن موقفه من كل من حركة النهضة والحزب الدستوري الحر؟ ولماذا يتمسك رئيس حزب العمال التونسي بدستور 2014 ؟ ينتقد الهمّامي السياسية الاقتصادية للرئيس قيس سعيّد وللحكومة السابقة فما هي السياسية الاقتصادية التي يروج لها؟ ولماذا يرفض علاقات بلاده الاقتصادية مع الدول والمؤسسات العالمية؟