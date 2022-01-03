مطالبات بمحاسبة الجهات المسؤولة في الكويت بعد غرق الشوارع والبيوت بسبب الأمطار

قبل 10 دقيقة

تسببت الأمطار الغزيرة في غرق شوارع وبيوت في مناطق عدة في الكويت، وطالب كثيرون بضرورة محاسبة الحكومة على فشلها في التصدي للأزمة .. وحملوا وزيرة الأشغال السابقة رنا الفارس المسؤولية.