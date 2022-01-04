حمة الهمّامي: ندعو لإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية المضرة بتونس

قبل 14 دقيقة

يتوقع حمة الهمّامي الأمين العام لحزب العمال التونسي أنّ ينتفض الشعب التونسي ضد الرئيس قيس سعيّد الذي "صفق له يوما ما" حسب تعبيره. وأوضح الهمّامي أنّ أصل الأزمة في بلاده تكمن في الوضع الاقتصادي والاجتماعي. وطالب الهمّامي بإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية والشراكة مع أوروبا "والمديونيات الكريهة" حسب وصفه

كيف ينظر الهمّامي لتعامل بلاده مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي؟ وما هي مبررات رفضه للميزانية التونسية الجديدة التي طرحها الرئيس قيس سعيّد ؟ ولماذا يرفض نهج "مواطنون ضد الانقلاب" ولا يرغب في العمل معهم رغم انتقادهم لقيس سعيّد؟ يتوقع رئيس حزب العمال التونسي عودة اليسار رغم ما يشهده من تراجع فما هي الأسباب؟ وما هو النظام الضريبي الذي يدعو الهمّامي إلى تطبيقه في تونس؟ هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي