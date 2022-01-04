نصرالله يهاجم العاهل السعودي ويتهم المملكة بـ "دعم الإرهاب" والسعودية ترد عليه بتغريدة
نصرالله يهاجم العاهل السعودي ويتهم المملكة بـ "دعم الإرهاب" والسعودية ترد عليه بتغريدة
نشب جدل بين مؤيدين ومعارضين لحزب الله اللبناني بعد خطاب لزعيم الحزب حسن نصر الله وجه فيه انتقادات للسعودية ولسياستها، ردا على تصريحات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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