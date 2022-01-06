BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
إكسترا إنجليش: كيف يمكن الاستفادة من crisp packets؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: كيف يمكن الاستفادة من crisp packets؟
قبل 11 دقيقة
الأكثر مشاهدة
1:02
فيديو,
تركيا: ماذا تفعل هذه السيارة على مسار الترام في اسطنبول؟
, المدة 1,02
قبل 3 ساعة
10:25
فيديو,
"حق آيات الرفاعي"..قضية مقتل شابة سورية على يد زوجها يثير سخط الرأي العام
, المدة 10,25
5 يناير/ كانون الثاني 2022
4:08
فيديو,
فيروس كورونا: ما الخطأ الذي ارتكب في تطعيم العالم؟ وكيف أثر على الدول الفقيرة؟
, المدة 4,08
4 يناير/ كانون الثاني 2022
2:05
فيديو,
هجوم الكونغرس: شهادة ضابط كان في الخدمة يوم اقتحام أنصار ترامب للكابيتول
, المدة 2,05
قبل 2 ساعة
3:24
فيديو,
كيف يبدو التحليق بطائرة نفاثة فوق كوريا الشمالية؟
, المدة 3,24
5 يناير/ كانون الثاني 2022
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
1:40
فيديو,
انقلاب السودان: كيف يرى المتظاهرون استقالة عبد الله حمدوك؟
, المدة 1,40
5 يناير/ كانون الثاني 2022
1:05
فيديو,
السعودية ولبنان: زعيم حزب الله حسن نصر الله يتهم العاهل السعودي بالإرهاب
, المدة 1,05
4 يناير/ كانون الثاني 2022
2:49
فيديو,
إليزابيث هولمز: قصة صعود وسقوط أصغر مليارديرة عصامية في العالم
, المدة 2,49
4 يناير/ كانون الثاني 2022
1:26
فيديو,
أعياد الميلاد: معز جائع يعيد تدوير أشجار الكريسماس وأحدهم يقتحم مقابلة على الهواء
, المدة 1,26
5 يناير/ كانون الثاني 2022