مراهقتي: ملاك وقريبها المتحرش

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في الحلقة الثالثة من بودكاست "مراهقتي"، تعرفكم كريمة كواح على قصة "ملاك" من ليبيا مع تحرش الأقارب في عقر منزل العائلة. هذا التحرش الذي يعد الأخطر على الفتيات والمراهقات لأنهن غير قادرات على البوح به لعائلاتهن خوفا من العواقب. وقد لجأنا إلى تغيير اسم وصوت الشابة صاحبة القصة لحماية خصوصيتها وضمان سلامتها. كما تحدثت كريمة أيضا إلى المستشارة التربوية والباحثة في العلاج السلوكي للمراهقين، نور وليد، التي أشرفت على علاج ملاك.