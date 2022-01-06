مراهقتي: راكان وصورة الجسد
في الحلقة الرابعة من بودكاست "مراهقتي"، تعرفكم كريمة كواح على قصة "راكان" الشاب السعودي الذي تسبب وزنه الزائد خلال فترة مراهقته إلى معاناته من التنمر داخل المدرسة وخارجها. حيث يهتم كثير من الشباب خلال مرحلة المراهقة بصورة الجسد، لا سيما وأنها المرحلة التي تبدأ فيها تغييرات جسدية ونفسية عديدة عند البنات والأولاد على حد سواء. كما تحدثت كريمة إلى والدة راكان التي لعبت دوراً محورياً لمساعدته على مواجهة التنمر والوصول إلى الصورة التي هو عليها الآن. لمعرفة تفاصيل القصة، استمعوا الى الحلقة.
مراهقتي هو بودكاست عن تابوهات المراهقة، من تقديم كريمة كواح وإعداد ميس باقي.
يمكن متابعة حلقات البودكاست من خلال موقع بي بي سي نيوز عربي.
كما يمكنكم الاستماع إلى الحلقة على منصات البودكاست التالية:
وتذاع الحلقات عبر أثير إذاعة بي بي سي عربي يوم السبت الساعة 09:32 بتوقيت غرينتش.