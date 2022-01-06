مراهقتي: راكان وصورة الجسد

قبل ساعة واحدة

في الحلقة الرابعة من بودكاست "مراهقتي"، تعرفكم كريمة كواح على قصة "راكان" الشاب السعودي الذي تسبب وزنه الزائد خلال فترة مراهقته إلى معاناته من التنمر داخل المدرسة وخارجها. حيث يهتم كثير من الشباب خلال مرحلة المراهقة بصورة الجسد، لا سيما وأنها المرحلة التي تبدأ فيها تغييرات جسدية ونفسية عديدة عند البنات والأولاد على حد سواء. كما تحدثت كريمة إلى والدة راكان التي لعبت دوراً محورياً لمساعدته على مواجهة التنمر والوصول إلى الصورة التي هو عليها الآن. لمعرفة تفاصيل القصة، استمعوا الى الحلقة.