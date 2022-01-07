الهواية وأثرها على الحياة اليومية للإنسان

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الهواية وأثرها على الحياة اليومية للإنسان

قبل 28 دقيقة

مع بداية كل عام يضع البعض قرارات وأهدافا يأمل في تحقيقها خلال السنة، من بينها تطوير الهوايات وامتلاك المهارات، فما هي أهمية الهواية في حياتنا اليومية؟

تستضيف حلقة إكسترا التلفزيوني المرشدة النفسية والأستاذة الجامعية ديالا عيتاني للحديث عن الأثر النفسي للهوايات، فحسب منظمة الصحة العالمية الضغط النفسي العالي ممكن يكون أحد أهم أسباب الأمراض الخطيرة منها اضطراب القلق، التعب وضعف في جهاز المناعة. وذكرت دراسة نشرتها مجلة behavioral science أو علم السلوك، أن الهوايات الإبداعية، مثل الموسيقى والفن والرقص والدراما، يمكن انها تساعد على التحكم في الضغط النفسي والتقليل منه بنسبة 80%.

كما نستقبل الآن خورين ن أنتابليان، وهو جامع مقتنيات قديمة وقد شغف بهذه الهواية منذ سن صغيرة، للحديث عن جمع الطوابع البريدية وتذاكر السينما القديمة والحفلات الموسيقية وغيرها للحديث عن القيمة المادية والمعنوية لهذه المقتنيات.

تنتقل كاميرا إكسترا إلى غزة للتعرف على محمد وعلى ممارسة هوايته في اقتناء الثعابين حين كان في الثامنة من عمره، حيث اقتنى أول ثعبان غير سام، وتعلم بعدها تربية الافاعي والعناكب السامة من خلال اليوتيوب والمواقع الالكترونية بالإضافة الى تواصله مع خبراء في هذا المجال.

كما تذهب كاميرا البرنامج إلى تونس ونلتقي كريمة للحديث عن تطوير هوايتها في الاعتناء بالأرض وزراعة الزيتون. لم تكن كريمة تعرف الكثير عن مجال الزراعة لكنها علّمت نفسها بنفسها وتمكنت من إنتاج زيت الزيتون البيولوجي الذي مكنها من الفوز بالعديد من المسابقات العالمية.

أما في موريتانيا فيعتبر أن الفن حكر على طبقة اجتماعية مكوّنة من الموسيقيين التقليديين تسمى محليا ب"إيكاون"، لذا سببت هواية زيدان الغنائية مشاكل له ووضعته وجها لوجه مع تقاليد وعادات مجتمعية، حيث ترفض عائلته ومحيطه ممارسته لهذه الهواية بحجة أنها تنتقص من قيمة العائلة.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.