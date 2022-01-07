عهدية أحمد: حرية التعبير مكفولة وليس هناك صحفي مسجون في قضية نشر

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عهدية أحمد: حرية التعبير مكفولة وليس هناك صحفي مسجون في قضية نشر

قبل 55 دقيقة

نفت عهدية أحمد الإعلامية والكاتبة الصحفية البحرينية فرض السلطات البحرينية قيوداً على الصحافة البحرينية، مؤكدة عدم وجود أي صحفي في سجون بلادها بسبب قضية ترتبط بالنشر. وترى الكاتبة عهدية أنّ من يوصفون بأنّهم صحفيون في السجون البحرينية ليسوا كذلك بل إنّهم "أناسٌ ارتكبوا جرائم" حسب وصفها.

وقالـت عهدية أحمد إنّ من تطالب منظمات حقوقية باطلاق سراحهم ليسوا سجناء سياسيين، بل اُتهموا بالتخابر وزعزعة أمن البحرين، كما أنّها "لا تريدهم أن يخرجوا من السجن" حسب قولها

فكيف تنظر الكاتبة البحرينية للأحداث التي شهدتها البحرين في عام 2011؟ وما قولها في رابطة الصحافة البحرينية؟ تقول الإعلامية البحرينية إنّ إسرائيل تستحق فرصة لإثبات حسن نواياها، فماذا عن الفلسطينيين وكيف يمكن حل قضيتهم؟