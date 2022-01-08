أبعاد الصورة: كيف يعيش أبناء الجاليات العربية في المجتمعات الغربية؟

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أبعاد الصورة: كيف يعيش أبناء الجاليات العربية في المجتمعات الغربية؟

قبل 44 دقيقة

في هذه الحلقة من #أبعاد_الصورة نستمع إلى تجارب شخصية تجسد جانبا من التحديات التي يواجهها أبناء الجاليات العربية في المجتمعات الغربية.

#أبعاد_الصورة برنامج إذاعي وبودكاست من إعداد وتقديم إيناس عبدالوهاب يبحث في القضايا التي تصدرت الأخبار ويحقق في الأفكار والقوى التي تشكل عالمنا.

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