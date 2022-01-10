بي بي سي إكسترا: الألغام والمخلفات الحربية خطر يهدد حياة العراقيين

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لا تزال الألغام والمخلفات الحربية المنتشرة في مناطق مختلفة من العراق تهدد حياة المدنيين بالخطر.في محافظة البصرة جنوب البلاد قُتل أربعة مدنيين وأصيب أربعة آخرون بانفجار لغم من المخلفات الحربية في اليوم الأول من عام 2022، وبعد ساعات من هذا الحادث أدى انفجار مخلف حربي إلى إصابة مدنييَن اثنين، وتلاه انفجار لغم بعد ثلاثة أيام أدى إلى إصابة مدني.هذه الحوادث والعشرات التي سبقتها بسبب الألغام والمخلفات الحربية يتعرض لها المدنيون بمختلف الأعمار. فما هو سبب بقاء تلك الألغام والمخلفات حتى الآن؟ وهل هناك إجراءات لإزالتها؟ مراسل بي بي سي إكسترا في العراق أحمد فاضل تابع الموضوع وأعد هذا التقرير.