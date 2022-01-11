جراحون أمريكيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في جسد إنسان
جراحون أمريكيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في جسد إنسان
تمكن علماء في الولايات المتحدة من زراعة قلب خنزير في جسم بشري لأول مرة في التاريخ، وقام العلماء بإزالة ثلاثة جينات من الخنزير يرفضها جهاز المناعة لدى الإنسان، وأدخلوا ستة جينات بشرية على جينات الحيوان ليتم قبول العضو في جهاز المناعة البشري.
برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:
يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.