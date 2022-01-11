جراحون أمريكيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في جسد إنسان

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تمكن علماء في الولايات المتحدة من زراعة قلب خنزير في جسم بشري لأول مرة في التاريخ، وقام العلماء بإزالة ثلاثة جينات من الخنزير يرفضها جهاز المناعة لدى الإنسان، وأدخلوا ستة جينات بشرية على جينات الحيوان ليتم قبول العضو في جهاز المناعة البشري.