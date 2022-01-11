عهدية أحمد: الفلسطينيون يستحقون محاولات أخرى لحل قضاياهم
قالت عهدية أحمد الإعلامية والكاتبة الصحفية البحرينية إنّ إسرائيل تستحق فرصة لإثبات حسن نواياها، وأضافت أنّ الفلسطينيين أيضا يستحقون محاولات أخرى لحل قضاياهم. وأشارت عهدية أحمد إلى أنّ ما وصفتها بالخطوة الشجاعة التي أتخذها ملك البحرين وولي عهد الإمارات يمكن أن تضع حلاّ جذرياً للقضية الفلسطينية. ترفض الإعلامية والكاتبة الصحفية البحرينية اطلاق البعض صفة مطبّع بغرض الإهانة على من يؤيدون التطبيع مع إسرائيل، فما رأيها في المظاهرات التي خرجت في البحرين رفضاً للتطبيع مع اسرائيل؟
وكيف تنظر الكاتبة البحرية عهدية أحمد لبعض الجمعيات البحرينية المعارضة؟ تقول الإعلامية عهدية إنّها صحفية مستقلة فما هي أولويات الصحفي في نظرها؟. واذا كانت السلطات البحرينية لا تتبرم أو تشتكي من الصحفيين فما هي الجهات التي تقوم بذلك؟ وكيف تنظر الكاتبة البحرينية لحركتي حماس وحزب الله؟ وماذا عن موقفها من إيران؟
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