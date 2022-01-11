عهدية أحمد: الفلسطينيون يستحقون محاولات أخرى لحل قضاياهم

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قالت عهدية أحمد الإعلامية والكاتبة الصحفية البحرينية إنّ إسرائيل تستحق فرصة لإثبات حسن نواياها، وأضافت أنّ الفلسطينيين أيضا يستحقون محاولات أخرى لحل قضاياهم. وأشارت عهدية أحمد إلى أنّ ما وصفتها بالخطوة الشجاعة التي أتخذها ملك البحرين وولي عهد الإمارات يمكن أن تضع حلاّ جذرياً للقضية الفلسطينية. ترفض الإعلامية والكاتبة الصحفية البحرينية اطلاق البعض صفة مطبّع بغرض الإهانة على من يؤيدون التطبيع مع إسرائيل، فما رأيها في المظاهرات التي خرجت في البحرين رفضاً للتطبيع مع اسرائيل؟