تاريخ السود بين الصورة النمطية والتنوع

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تاريخ السود بين الصورة النمطية والتنوع

قبل 18 دقيقة

في بعض دول العالم كأمريكا وبريطانيا، خُصص شهر في السنة للاحتفال بتاريخ أصحاب البشرة السوداء في مجتمعاتهم بما يعرف بـblack history month أو شهر تاريخ السود.

في حلقة من بي بي سي إكسترا نلقي نظرة على تاريخ أصحاب البشرة السوداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثقافتهم الغنية. كما نسلط الضوء على بعض أهم التحديات التي ما زالوا يواجهونها في بعض دول منطقتنا: العنصرية.

العديد من الشخصيات التاريخية المعروفة كانوا من أصحاب البشرة السوداء أو الداكنة... بلال أول مؤذن في الإسلام، الجاحظ، عنترة بن شداد.

في بعض الدول العربية يعتبر أصحاب البشرة السوداء أو الداكنة أقلية، ولكنهم كانوا جزءا مهما من تاريخ مجتمعاتهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أما الدول التي شكل السود فيها أغلبية، فكيف ينظرون إلى تاريخهم؟ وما الصورة التي يرغبون في أن يعرفها العالم عن ثقافاتهم وفنونهم وتقاليدهم؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.