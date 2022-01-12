انتقادات للمنتخبات العربية في كأس الأمم الأفريقية
انتقادات للمنتخبات العربية في كأس الأمم الأفريقية
في مستهل مشوارها في كأس الأمم الأفريقية، المنتخبات العربية تقدم أداء مخيبا للآمال، حيث خسر المنتخب المصري بهدف دون مقابل أمام المنتخب النيجيري بينما تعادلت الجزائر مع سيراليون وتعادل السودان مع غينيا بيساو وتلقى المنتخب التونسي هزيمة أمام مالي بعد أن أنهى الحكم المباراة قبل موعدها القانوني.
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