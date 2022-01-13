المغرب: الأمازيغ يطالبون بعيد رسمي لرأس السنة الأمازيغية
المغرب: الأمازيغ يطالبون بعيد رسمي لرأس السنة الأمازيغية
ينتشر الأمازيغ في أكثر من دولة في شمال إفريقيا منها ليبيا ومصر والمغرب وتونس والجزائر ويحتفل البعض منهم برأس السنة الأمازيغية في الثاني عشر من يناير كانون الثاني والبعض الآخر مثل المغرب يحتفل به في الثالث عشر.
في المغرب لا يزال الأمازيغ يطالبون باعتماد هذه المناسبة عيداً وطنيا كما فعلت دول أخرى.. لكن إلى أن يتم ذلك يواصلون الاحتفال بهذا اليوم من خلال تقديم وجبات خاصة وغناء أغاني تراثية بالإضافة إلى ارتداء الملابس الغنية بالألوان الزاهية
المزيد في تقرير مراسل إكسترا من المغرب نورالدين الحوتي.