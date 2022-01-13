المغرب: الأمازيغ يطالبون بعيد رسمي لرأس السنة الأمازيغية

قبل ساعة واحدة

ينتشر الأمازيغ في أكثر من دولة في شمال إفريقيا منها ليبيا ومصر والمغرب وتونس والجزائر ويحتفل البعض منهم برأس السنة الأمازيغية في الثاني عشر من يناير كانون الثاني والبعض الآخر مثل المغرب يحتفل به في الثالث عشر.