ما مصير مباراة تونس ومالي بعدما أنهى الحكم اللقاء قبل انتهاء الوقت الأساسي؟

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ما مصير مباراة تونس ومالي بعدما أنهى الحكم اللقاء قبل انتهاء الوقت الأساسي؟

قبل 35 دقيقة

طالب المنتخب التونسي الاتحاد الأفريقي "كاف" بإعادة مباراته أمام مالي بعدما أنهى الحكم اللقاء قبل نهاية الوقت. وخسرت تونس أمام مالي 0-1 في بطولة كأس الأمم الأفريقية قبل أن ينهي الحكم المباراة ويقرر استكمالها بعد ذلك ولكن المنتخب التونسي رفض العودة إلى الملعب.

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