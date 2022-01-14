ما هي أهم الألقاب والمهام التي جرد منها نجل ملكة بريطانيا الأمير أندرو؟
ما هي أهم الألقاب والمهام التي جرد منها نجل ملكة بريطانيا الأمير أندرو؟
قرر قصر باكنغهام إعادة الألقاب العسكرية لدوق يورك وكذلك رعايته الملكية إلى الملكة، كما سيتوقف الأمير أيضا عن استخدام لقب "صاحب السمو الملكي" بصفة رسمية، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه نجل ملكة بريطانيا دعوى مدنية أمريكية بشأن مزاعم اعتداء جنسي، لطالما نفاها الأمير.
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