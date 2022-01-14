السيسي: "أعطوني 50 مليار دولار سنويا وسأسمح للمصريين بالتظاهر"
السيسي: "أعطوني 50 مليار دولار سنويا وسأسمح للمصريين بالتظاهر"
أثارت تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن التظاهر وحقوق الإنسان تفاعلا كبيرا على المنصات. التصريحات كانت مع صحفيين أجانب في ختام منتدى الشباب وشدد فيها السيسي على أن المظاهرات تؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد.
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