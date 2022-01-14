جدل في لبنان بعد افتتاح مستشفى إماراتي بعلم كويتي
جدل في لبنان بعد افتتاح مستشفى إماراتي بعلم كويتي
تقدمت الحكومة اللبنانية باعتذار للإمارات على ما وصفته بخطأ استبدال علمها خلال افتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد لعلاج مرضى كورونا في بيروت. وكان قد انتشر على المنصات مقطع فيديو يظهر علم الكويت بدلا من علم الإمارات إلى جانب العلم اللبناني في مراسم افتتاح المركز.
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