مدبولي: شركات تابعة للجيش يجري هيكلتها للطرح في البورصة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إنّ العلاقات بين مصر والولايات المتحدة هي علاقات شراكة استراتيجية منذ سبعينيات القرن الماضي. وأوضح مدبولي أنّه ومنذ ذلك الحين هناك حرص من جانب الإدارات المتعاقبة في كلتا الدولتين على استمرار وتقوية هذه الشراكة بينهما .ونفى رئيس الوزراء المصري وجود فتور في العلاقات بين القاهرة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية. وأكد مدبولي أنّ الاقتصاد المصري كان وسيظل معتمداً على القطاع الخاص. وأوضح رئيس الوزراء المصري أنّ بعض الشركات العاملة في القطاع المدني والتابعة للجيش يجري حالياً هيكلتها بغرض طرحها في البورصة المصرية.
فما هي دلائل متانة العلاقات بين مصر وأمريكا حاليا؟ وإلى أي مدى تؤثر ملفات حقوق الانسان على العلاقات بين القاهرة وواشنطن ؟ وماذا عن تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي؟ وما هي مبررات نفيه أنّ الجيش يزاحم القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؟ وماذا عن حصة القطاع الاقتصادي المدني التابع للجيش بالنسبة للاقتصاد المصري؟، فما هي مؤشرات ذلك؟ وما تعقيبه إزاء القلق من زيادة حجم الديون المصرية؟
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