BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
برامجنا
إكسترا إنجليش: كيف يمكن أن تكون الفنادق accessible لذوي الإعاقة؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
إكسترا إنجليش: كيف يمكن أن تكون الفنادق accessible لذوي الإعاقة؟
قبل 7 دقيقة
الأكثر مشاهدة
1:54
فيديو,
الوادي الهندي المذهل الذي يشبه "جراند كانيون"
, المدة 1,54
قبل 3 ساعة
3:38
فيديو,
قصة امرأة تونسية تخلت عن عملها في الصين لتحقيق حلم والدها في قريته
, المدة 3,38
قبل 3 ساعة
1:17
فيديو,
جوكوفيتش: ردود فعل على عدم السماح لنجم التنس باللعب في أستراليا
, المدة 1,17
قبل 4 ساعة
5:37
فيديو,
السيسي: "أعطوني 50 مليار دولار سنويا وسأسمح للمصريين بالتظاهر"
, المدة 5,37
14 يناير/ كانون الثاني 2022
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
3:40
فيديو,
زين العابدين بن علي: مكالمات الديكتاتور الأخيرة
, المدة 3,40
14 يناير/ كانون الثاني 2022
1:55
فيديو,
احتجاجات السودان: ما هي لجان المقاومة؟
, المدة 1,55
قبل 5 ساعة
1:35
فيديو,
مدبولي: شركات تابعة للجيش يجري هيكلتها للطرح في البورصة
, المدة 1,35
15 يناير/ كانون الثاني 2022
4:36
فيديو,
بعد سنوات من الفقر.. سيدة أردنية تجد آلاف الدينارات في حسابها البنكي
, المدة 4,36
12 يناير/ كانون الثاني 2022
4:08
فيديو,
فيروس كورونا: ما الخطأ الذي ارتكب في تطعيم العالم؟ وكيف أثر على الدول الفقيرة؟
, المدة 4,08
4 يناير/ كانون الثاني 2022