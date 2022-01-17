متى تشعر أنك تحتاج لإجازة من العمل؟

قبل 11 دقيقة

هناك من أصحاب العمل من يوفر لموظفيهم إجازة مدفوعة الأجر لأن الكثير من الدراسات كشفت أن قضاء أوقات الراحة بعيدا عن العمل مفيد لنا ويزيد من إنتاجيتنا لهذا السبب قررت شركة Canon لصنع الكاميرات أن تجرب نظام عمل مختلف في فرعها البريطاني، وهو أن يعمل الموظفون أربعة أيام بدلا من خمسة دون تغيير المرتب. أي أنهم يحصلون على يوم إجازة إضافي كل أسبوع. ورغم أهمية الإجازات إلا أنه مازال هناك كثيرون لا يحرصون على الاستفادة منها...فهل أنتم ممن يحرصون على أخذ الإجازات بشكل مستمر أم لا؟ وكيف تستغلونها؟ المزيد في تقرير بسنت أكرم .