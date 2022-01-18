المذهب الإباضي وموقعه ضمن خريطة المذاهب الإسلامية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

المذهب الإباضي وموقعه ضمن خريطة المذاهب الإسلامية

قبل ساعة واحدة

يعتبر الإباضيون أنفسهم جماعة معتدلة في الإسلام، يعيشون بشكل أساسي في سلطنة عمان ولهم تواجد في شمال أفريقيا. الأرقام ليست دقيقة بخصوص الإباضيين حول العالم، لكن يعتقد أن يصل عددهم إلى 3 ملايين.

حلقة بي بي سي إكسترا تسلط الضوء على الإباضية مع الكاتبة والباحثة تهاني العبد الله الحوسني، فما الذي يميز المذهب الإباضي عبر التاريخ وجعله قابلا ليتبلور لنظام سياسي في سلطنة عمان؟

كما نستضيف من تونس الأستاذ الجامعي زهير تغلات وله عدة إصدارات عن الإباضية، وأيضا الباحث يحيى أزغار من الجزائر، للحديث عن نظام "العزابة"، وهي إحدى الطرق التي يمتاز بها المجتمع الإباضي في شمال افريقيا. ومن ليبيا نستقبل في ختام الحلقة الدبلوماسي والناشط الحقوقي إبراهيم قرادة المهتم بحقوق الإباضيين خصوصا في ليبيا.

تذهب كاميرا اكسترا إلى الجزائر لنعرّفكم على قبائل بني ميزاب في الجزائر وعلى ركائز المذهب الإباضي الذي يعتنقه أغلبهم. وإلى تونس نأخذكم في جولة في جزيرة جربة التونسية لنتعرّف على الإباضية في تونس، ودور المكتبة البارونية في حفظ تراث ومخطوطات المذهب الإباضي.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل خميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.