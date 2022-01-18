أم مصرية تنقذ ابنها من حكم بالإعدام بعد قتله شقيقته

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أم مصرية تنقذ ابنها من حكم بالإعدام بعد قتله شقيقته

قبل 14 دقيقة

تداول مستخدمو منصات التواصل ووسائل الإعلام في مصر لحظات مؤثرة لأم تستغيث بقاضي محكمة لكي لا يحكم على ابنها بالعقوبة القصوى. وكان ابنها يحاكم بتهمة القتل العمد بعدما قتل شقيقته بسبب خلاف على الميراث في محافظة الدقهلية شمالي البلاد.

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