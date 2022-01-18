تفوق على صلاح وميسي.. ليفاندوفسكي يتوج بجائزة الأفضل في العالم

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فاز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، بلقب أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي الفيفا متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرعون المصري محمد صلاح، في حين توج كريستيانو رونالدو بجائزة الفيفا الخاصة.