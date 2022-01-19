مصطفى مدبولي : الديون المصرية في الحدود الآمنة

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مصطفى مدبولي : الديون المصرية في الحدود الآمنة

قبل 18 دقيقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إنّ مصر تشجع أيّ مشروع تنموي في دول حوض النيل، مضيفا أنّ ما تحرص عليه القاهرة هو التشاور بين الأطراف المعنية وعدم الاضرار بحقوقها في مياه النيل. وجدد مدبولي موقف القاهرة إزاء ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وقال رئيس الوزراء المصري إنّ الموقف المصري ليس ضد بناء سد النهضة. وأوضح مدبولي أنّ القاهرة كانت قد أبدت في البداية للجانب الإثيوبي عن رغبتها في المشاركة في بناء السد،

من جانب آخر قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري إنّ حجم الديون المصرية لا يزال ضمن نطاق الحدود الآمنة مؤكداً أنّ المستوى الحالي للديون لا يدعو الى القلق.

فإلى أين وصلت أزمة سد النهضة؟ وكيف تتعامل القاهرة معها في الفترة الحالية؟ وهل من رسالة أراد أن يوجهها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من عقد اجتماع لحكومته مؤخراً في موقع السد؟

وماذا عن مستوى العجز في الموازنة؟ وما هي تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد المصري؟ وكيف تتعامل حكومته مع قضايا التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار؟ وماذا عن المشهد السياسي في مصر وما يقال عن عزوف غالبية المصريين ومنهم فئة الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية؟