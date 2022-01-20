بي بي سي إكسترا: لأي درجة يمكن أن يتعلق الإنسان بحيوان أليف؟

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بي بي سي إكسترا: لأي درجة يمكن أن يتعلق الإنسان بحيوان أليف؟

20 يناير/ كانون الثاني 2022، 15:55 GMT جدّد في قبل ساعة واحدة

أشارت تقارير إلى أن سكان مدينة هونغ كونغ الأثرياء، الذين يغادرون مدينتهم بشكل متزايد، يستأجرون طائرات خاصة ليتسنى لهم اصطحاب حيواناتهم الأليفة، وهي الطريقة الوحيدة التي تمكن الكثيرين من خلالها إجلاء حيواناتهم في ظل تشديد القيود الوبائية وشح مساحات الشحن على الرحلات التجارية.

فمع ارتفاع أسعار الشحن وإلغاء الرحلات الجوية يشترك البعض لاستئجار طائرات خاصة بتكلفة تصل إلى ما يفوق 25 ألف دولار أميركي لكل مالك مع حيوانه الأليف. فلأي درجة يمكن أن يتعلق الإنسان بحيوان أليف ويتحمل أعباء الاعتناء به؟