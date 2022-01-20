نازحون في مخيم آشتي في العراق لبي بي سي إكسترا: "أنجدونا قتلنا البرد"

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توفي طفلان في مخيم آشتي للنازحين في محافظة السليمانية شمالي العراق بسبب موجة البرد والثلوج التي اجتاحت مناطق عدة في العراق، حسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان وهو ما ينفيه المسؤولون.

ويواجه سكان المخيم ظروفا صعبة مع انخفاض درجات الحرارة وتراكم الثلوج كما يشرح فلاح حسن وهو رب اسرة تتكون من 12 فردا تسكن المخيم لمراسل بي بي سي اكسترا في العراق أحمد فاضل. ونفى المسؤولون في حديث لإكسترا خبر وفاة طفلين في المخيم وقالت مديرة مخيم آشتي بخشان توفيق لبسمة كراشة إن النازحين تلقوا أموالا لشراء الوقود، مشيرة إلى أن المنطقة تغطيها الثلوج وأن التنقل فيها صعب.