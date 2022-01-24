أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس يثير جدلا

قبل 59 دقيقة

فيلم "أصحاب ولا أعز" وهو أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس ولكنه أثار ضجة وجدلا كبيرا لما تضمنه من مواضيع ومشاهد تطرح فكرة المثلية الجنسية من دون النظر اليها كجريمة أو شذوذ، ففي حين اعتبر منتقدوه أنه يخدش قيم المجتمعات العربية فقد رأى البعض بأنه فيلم جريء يعرض لحالات تحدث في المجتمع من دون خوف أومواربة.