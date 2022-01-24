أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس يثير جدلا
أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس يثير جدلا
فيلم "أصحاب ولا أعز" وهو أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس ولكنه أثار ضجة وجدلا كبيرا لما تضمنه من مواضيع ومشاهد تطرح فكرة المثلية الجنسية من دون النظر اليها كجريمة أو شذوذ، ففي حين اعتبر منتقدوه أنه يخدش قيم المجتمعات العربية فقد رأى البعض بأنه فيلم جريء يعرض لحالات تحدث في المجتمع من دون خوف أومواربة.
الانتقادات لم تقف على حد الكلام بل اتخذت مجرى قانونيا فقد تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغا للنائب العام في مصر ضد منتج فيلم "أصحاب ولا أعز"، محمد حفظي يتهمه فيه بالتحريض على الدولة دينا موسى تحدثت إلى أيمن محفوظ وسألته أولا هل شاهدت الفيلم؟ كما تحدثت دينا لعلا الشافعي الناقدة الفنية التي لا تتفق مع فكرة منع الفيلم.