صحيفة إسرائيلية تكشف أسماء ضحايا عرب لبرنامج بيغاسوس التجسسي
صحيفة إسرائيلية تكشف أسماء ضحايا عرب لبرنامج بيغاسوس التجسسي
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قائمة بأسماء 450 شخصا تم اختراق هواتفهم باستخدام برنامج بيغاسوس التجسسي الذي تصنعه شركة إن أس أو الإسرائيلية. توزعت الأسماء بين عدة دول منها فرنسا والأردن و المغرب والسعودية والإمارات.
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