صحيفة إسرائيلية تكشف أسماء ضحايا عرب لبرنامج بيغاسوس التجسسي

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نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قائمة بأسماء 450 شخصا تم اختراق هواتفهم باستخدام برنامج بيغاسوس التجسسي الذي تصنعه شركة إن أس أو الإسرائيلية. توزعت الأسماء بين عدة دول منها فرنسا والأردن و المغرب والسعودية والإمارات.